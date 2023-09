Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin, bleibt auch CDU-Landeschef. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Auf einem Parteitag im Bezirk Neukölln stimmten 249 Delegierte für ihn. Es gab zehn Nein-Stimmen und vier Enthaltungen. Die Zustimmung liegt damit bei rund 95 Prozent. Wegner hatte keinen Gegenkandidaten.

Der 50-Jährige ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Die Christdemokraten regieren in der Hauptstadt seit diesem Frühjahr in einer Koalition mit der SPD.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.