Ampelkoalition empfiehlt Wiederholung der Bundestagswahl in mehr als 400 Bezirken. (Imago / Jan Hübner)

In einer Erklärung der Parlamentarischen Geschäftsführer von SPD, Grünen und FDP heißt es, der Wahlprüfungsausschuss solle heute eine entsprechende Empfehlung an den Bundestag aussprechen. Die Abstimmung solle überall dort erneut stattfinden, wo es Fehler gegeben habe.

In Berlin war es am 26. September 2021 zu vielen Pannen gekommen: In einigen Wahllokalen fehlten Stimmzettel, in anderen kam es zu Verzögerungen, so dass auch nach 18 Uhr noch Stimmen abgegeben wurden. An diesem Tag wurden auch das Berliner Abgeordnetenhaus und die zwölf Bezirksparlamente neu gewählt. Zur Gültigkeit dieser Abstimmungen steht noch eine Entscheidung des Berliner Verfassungsgerichtshofs aus.

