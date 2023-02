Erste Landtagswahl 2023

Das Rote Rathaus in Berlin Mitte (IMAGO / Jürgen Ritter / IMAGO / JUERGEN RITTER)

Parteien und Personen

Seit der Wahl im September 2021 sind sechs Parteien im Abgeordnetenhaus vertreten. SPD, Linke und Grüne bilden eine Koalitionsregierung. Die Sozialdemokratin Franziska Giffey möchte Regierende Bürgermeisterin bleiben. Grünen-Spitzenkandidatin ist abermals Umweltsenatorin Bettina Jarasch, für die Linken tritt Kultursenator Klaus Lederer an. Die CDU mit ihrem Landesvorsitzenden Kai Wegner hofft, den nächsten Senat führen zu können. Die AfD zieht mit Kristin Brinker an der Spitze in die Wahl, die FDP mit Sebastian Czaja.

Mehr Informationen, auch zu den Themen des Wahlkampfs und denkbaren Koalitionen, finden Sie hier:

Warum die Wiederholung

Im November 2022 entschied der Berliner Verfassungsgerichtshof, dass die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksverordnetenversammlungen in der Stadt wiederholt werden müssten. Grund sind die vielen Pannen bei der Abstimmung im September 2021. "Angesichts der Vielzahl und Schwere der Wahlfehler", so das Gericht, könne ein verfassungsgemäßer Zustand nur durch eine komplette Wiederholung wiederhergestellt werden. In einem Eilverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht hatte diese Entscheidung Bestand. Allerdings steht ein Urteil aus Karlsruhe in der Hauptsache noch aus.

Was man sonst noch wissen sollte

Da es sich um eine Wiederholung handelt und nicht um eine Neuwahl, bleibt es bei der Laufzeit der Legislaturperiode bis 2026. Sie endet also fünf Jahre nach der Abstimmung 2021.

Die Parteien müssen grundsätzlich erneut mit denselben Bewerberinnen und Bewerbern antreten wie im September 2021.

Für das Abgeordnetenhaus sind etwa 2,4 Millionen Berlinerinnen und Berliner stimmberechtigt.

Das Landesparlament besteht regulär aus 130 Abgeordneten. Derzeit sind es durch Überhang- und Ausgleichsmandate 147.

Über die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen können 2,7 Millionen Menschen entscheiden. Bei diesen Kommunalwahlen dürfen in Berlin lebende EU-Bürger und grundsätzlich auch Jugendliche ab 16 abstimmen.

Insgesamt leben in Berlin etwa 3,6 Millionen Menschen. Die Großstadt ist zugleich ein Bundesland, so wie Hamburg.

Im Bundesrat gehört Berlin zu der Gruppe der Länder mit vier Stimmen - neben Brandenburg, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Zum Vergleich: Das kleinste Bundesland Bremen hat drei Stimmen, das bevölkerungsreichste Land Nordrhein-Westfalen sechs.

Was ist eigentlich mit der Bundestagswahl in Berlin?