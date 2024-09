Präsidentenwahl in Algerien

Algeriens Präsident Abdelmajid Tebboune (Algerie 3)

Mehr als 24 Millionen Menschen sind seit der Öffnung der Wahllokale heute früh zur Stimmabgabe aufgerufen. Favorit ist der 78-jährige Amtsinhaber Tebboune, der eine zweite Amtszeit anstrebt. Seine beiden Gegenkandidaten gelten als chancenlos.

Bei der letzten Wahl 2019 hatten 60 Prozent der Wahlberechtigten die Abstimmung boykottiert. In jenem Jahr waren die Algerier in Massen auf die Straße gegangen, um gegen den damaligen Präsidenten Bouteflika zu protestieren, der sich nach 20 Jahren an der Macht erneut wählen lassen wollte. Bouteflika trat schließlich zurück. Unter seinem Nachfolger Tebboune hat sich die Menschenrechtslage aber nicht verbessert. Amnesty International spricht von einer Null-Toleranz-Politik gegenüber abweichenden Meinungen in Algerien und einem Klima der Angst und Zensur.

