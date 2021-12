Das RKI-Logo (dpa/Marijan Murat)

Das Gegenteil sei der Fall, sagte Wieler in Berlin. Aktuell sei mehr als ein Prozent der Bevölkerung akut infiziert, aufgrund der Untererfassung gehe er davon aus, dass zwei bis drei Prozent der Bevölkerung infiziert seien. 4.800 Covid-Patienten befänden sich auf der Intensivstation, auch die Todesfälle stiegen deutlich an. In diese Notlage platze nun die neue Corona-Variante Omikron, die man noch nicht einschätzen könne, sagt Wieler. Fest stehe, die Mutante sei in Deutschland angekommen und könnte noch ansteckender als die Variante Delta sein.

Bundesgesundheitsminister Spahn sagte, es sei genügend Impfstoff für 30 Millionen Auffrischungen bis Weihnachten vorhanden. Seit der Ministerpräsidentenkonferenz am 18. November hätten bereits zehn Millionen der 55 Millionen geimpften Erwachsenen eine Booster-Impfung erhalten, sagt Spahn. Zehn Millionen weitere Dosen seien bereits ausgeliefert, Anfang kommender Woche folgten weitere zehn Millionen Impfdosen. An der Versorgung werde das von Bund und Ländern gesteckte Ziel also nicht scheitern, betonte der CDU-Politiker.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden 74.352 Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Das sind rund 2.000 weniger als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 442,1 - nach 439,2 gestern und 438,2 am vergangenen Freitag. Im Zusammenhang mit dem Virus wurden 390 neue Todesfälle registriert. Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 5,47 an.

Diese Nachricht wurde am 03.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.