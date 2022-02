Wieler sagte in Berlin, der zweite Booster solle frühestens drei Monate nach dem ersten erfolgen - und dann mit einem mRNA-Impfstoff. Für Mitarbeitende in medizinischen Einrichtungen und Pflegeheimen werde die zweite Auffrischungsimpfung frühestens sechs Monate nach der ersten empfohlen. Die Stiko schreibt in ihrer Erläuterung zur zweiten Auffrischung, diese diene unter anderem dem Schutz vor schweren Krankheitsverläufen bei den besonders vulnerablen Personengruppen.