In der österreichischen Hauptstadt Wien haben etwa 10.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung protestiert.

Die Demonstranten beklagten Korrespondentenberichten zufolge die derzeitigen Einschränkungen und forderten den Rücktritt der Regierung von Kanzler Kurz. Die meisten Teilnehmer der Kundgebung trugen keinen Mund-Nasen-Schutz und missachteten die Abstandsregeln.



Nach Informationen der österreichischen Nachrichtenagentur APA will die Regierung in Wien die Lockdown-Maßnahmen um zwei weitere Wochen verlängern. Grund dafür soll vor allem die Virus-Mutation aus Großbritannien sein, die als ansteckender eingeschätzt wird und sich auch in Österreich zunehmend verbreitet.

