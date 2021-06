Bei den Gesprächen zur Wiederbelebung des internationalen Atomabkommens mit dem Iran hat es nach Angaben beteiligter Diplomaten Fortschritte gegeben.

Der Gesandte der Europäischen Union erklärte in Wien, er erwarte eine Einigung über eine Verlängerung des Abkommens zur eingeschränkten Überwachung der iranischen Atomaktivitäten, das in wenigen Tagen ausläuft. Ein Gesandter der USA betonte in einer ersten Reaktion, es gebe nach wie vor Meinungsverschiedenheiten in zentralen Fragen. Die US-Delegierten nahmen indirekt an den Verhandlungen teil, weil der Iran direkte Gespräche ablehnt. Ziel ist es, das internationale Atomabkommen mit dem Iran wieder aufleben zu lassen, das Teheran am Bau von Atomwaffen hindern soll. Im Gegenzug werden dem Land Sanktionserleichterungen in Aussicht gestellt.



Die heutigen Gespräche in Wien waren die ersten internationalen Verhandlungen nach der Wahl des ultrakonservativen Politikers Raisi zum neuen iranischen Präsidenten. Israel hatte wegen der Wahl Raisis bereits gewarnt, der Iran könnte sein Atomprogramm weiter ausbauen.

