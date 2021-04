In Wien finden internationale Gespräche statt, um das Atomabkommen mit dem Iran wiederzubeleben.

Neben der Islamischen Republik nehmen die verbliebenen Vertragspartner Russland, China, Deutschland, Frankreich und Großbritannien teil. Bei den Beratungen soll erörtert werden, unter welchen Umständen die USA zu dem Abkommen zurückkehren könnten. Zudem geht es um die Frage, wie der Iran dazu bewegt werden kann, sich wieder an die Verpflichtungen aus dem Vertrag zu halten. Ein direkter Kontakt zwischen Teheran und Washington ist noch nicht geplant. Allerdings könnten US-Vertreter in separaten Gesprächen in die Beratungen einbezogen werden. Im Vorfeld teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums mit, man rechne mit schwierigen Verhandlungen.



Die USA waren 2018 auf Betreiben des damaligen Präsidenten Trump aus dem Vertrag ausgestiegen und hatten Sanktionen gegen den Iran verhängt.

Diese Nachricht wurde am 06.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.