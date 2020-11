Die österreichischen Behörden haben offenbar bereits vor dem Terroranschlag in Wien Hinweise auf die potenzielle Gefahr erhalten, die vom Täter ausging.

Dies räumte Innenminister Nehammer in Wien ein. Demnach habe der slowakische Geheimdienst das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung über einen versuchten Munitionskauf des Täters informiert. In den weiteren Schritten sei dann offensichtlich in der Kommunikation etwas schiefgegangen, so Nehammer. Der Minister kündigte die Einrichtung einer Unabhängigen Untersuchungskommission an. Nehammer warf seinem Vorgänger Kickl von der rechtspopulistischen FPÖ vor, während seiner Amtszeit den Verfassungsschutz geschwächt oder gar "zerstört" zu haben.



Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden soll der Attentäter von Wien allein gehandelt haben. Dies habe sich laut Nehammer bei der Durchsicht von mehr als 20.000 Videoaufnahmen von Augenzeugen und Überwachungskameras bestätigt. Der 20-Jährige hatte am Montagabend in Wien vier Menschen erschossen und 22 zum Teil schwer verletzt. Er wurde von der Polizei erschossen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag waren 16 Personen festgenommen worden. In einer Erklärung im Internet hatte die Terrororganisation Islamischer Staat den Anschlag für sich reklamiert.

Diese Nachricht wurde am 04.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.