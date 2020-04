Die Stadt Wien will für neue Wohnhäuser und Bildungsbauten wie Schulen oder Universitäten eine Solaranlagen-Pflicht einführen.

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, soll der von den entsprechenden Anlagen produzierte Strom direkt in den Gebäuden verbraucht werden. Demnach soll die Bauordnung noch in dieser Woche geändert werden. In der österreichischen Hauptstadt gilt bereits eine Photovoltaik-Pflicht für Industriegebäude.