Der Theater- und Filmschauspieler Ignaz Kirchner ist tot.

Wie das Burgtheater in Wien mitteilte, starb er nach langer Krankheit im Alter von 72 Jahren. Der in Wuppertal geborene Kirchner spielte seit 1987 am Burgtheater in nahezu allen bedeutenden Inszenierungen mit. Zuvor hatte er Engagements unter anderem in Stuttgart, Bremen, München und Berlin. Auch im Kino und Fernsehen war Kirchner zu sehen, unter anderem in Leander Haußmanns Film "Sonnenallee".