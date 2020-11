Nach dem Terroranschlag von Wien sind acht Verdächtige in Österreich in Untersuchungshaft.

Das Landgericht Wien stimmte einem entsprechenden Antrag der Staatsanwaltschaft zu. Die zwischen 16 und 24 Jahre alten Männer stünden im Verdacht, durch Unterstützung des Attentäters im Vorfeld des Anschlags einen Beitrag zu den Verbrechen des Mordes, der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und einer kriminellen Organisation geleistet zu haben, hieß es.



Insgesamt waren nach dem Anschlag 16 Personen festgenommen worden. Sechs von ihnen wurden freigelassen, weil sich der Verdacht nicht erhärtete.



Bei dem islamistischen Anschlag am Montagabend in einem Ausgehviertel Wiens hatte ein 20 Jahre alter Angreifer vier Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Der Attentäter wurde anschließend von der Polizei erschossen.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.