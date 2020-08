In der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden hat ein privates Sommerfest mit mindestens 100 Teilnehmern für einen Anstieg der Corona-Fälle gesorgt.

Das teilte die Stadt mit. Demnach wurden die Gäste größtenteils bereits ermittelt, getestet und einige auch unter Quarantäne gestellt. Bislang seien 18 positive Fälle gemeldet worden, weitere Testergebnisse stünden noch aus, hieß es weiter. Auch in der baden-württembergischen Stadt Schwäbisch Gmünd gibt es mehr Infizierte. Nach einer Trauerfeier in der vergangenen Woche wurden laut städtischem Gesundheitsamt nun rund 100 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Mehrere Betroffene seien aber mittlerweile bereits wieder genesen.



Das Robert-Koch-Institut registrierte heute 509 Neuinfektionen. Bislang haben sich in Deutschland 210.402 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 193.500 Personen haben die Infektion überstanden, 9.148 sind gestorben.