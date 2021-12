Michael Blume ist Religionswissenschaftler und Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung. (picture alliance / dpa / Bernd Weissbrod)

Blume taucht damit in der am Abend vorgestellten "Top Ten der weltweit schwersten antisemitischen Vorfälle" auf. Seit 2019 habe Blume anti-jüdische, anti-israelische und konspirative Twitter-Accounts mit Bestätigung unterstützt und Beiträge weiter verbreitet, hieß es in der Begründung. Zudem habe der CDU-Politiker einen Facebook-Post gelikt, der Zionisten mit Nazis verglichen habe. Blume sagte der Katholischen Nachrichten-Agentur dazu, er sei seit seinem Amtsantritt 2018 "rechtsextremem Trolling" ausgesetzt. Die beiden in Baden-Württemberg ansässigen jüdischen Landesgemeinden wiesen die Einschätzung des Simon-Wiesenthal-Zentrums zurück. Die Vorstandssprecherin der Israelitischen Religionsgemeinschaft Württemberg, Traub, teilte mit, sie kenne Blume als einen engagierten und kompetenten Kämpfer gegen Antisemitismus jeder Form und als einen Freund der jüdischen Gemeinschaft.

Neben Blume hat das Simon-Wiesenthal-Zentrum auch den Auslandssender "Deutsche Welle" in seiner Liste aufgeführt. Arabische Mitarbeiter sollen mit Kommentaren den Holocaust heruntergespielt haben. Der mit Steuern finanzierte Sender hat eine unabhängige Untersuchung zu den Vorwürfen eingeleitet.

