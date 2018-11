Wikileaks-Gründer Assange ist bereits vor geraumer Zeit in den USA angeklagt worden.

Das geht aus einer bisher unter Verschluss gehaltenen Anklage hervor, wie die Enthüllungsplattform mitteilte. Staatsanwälte hätten diese versehentlich in Gerichtsdokumenten zu einem anderen Fall veröffentlicht. Auch die "Washington Post" berichtete über den Vorfall. Die genauen Vorwürfe gegen Assange sind noch unklar.



Wikileaks hatte hunderttausende geheime Dokumente veröffentlicht, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte im Irak und in Afghanistan. Assange befürchtet deswegen, dass ihm in den USA ein Prozess wegen Geheimnisverrats droht. Er hält sich seit 2012 in der ecuadorianischen Botschaft in London auf.