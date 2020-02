Die US-Regierung hat sich vor einem Gericht in London für die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Assange eingesetzt.

In einer Anhörung stellten Anwälte aus Washington Assange als - so wörtlich - gewöhnlichen Kriminellen dar, der mit seiner Veröffentlichung von Geheimnissen viele Menschenleben riskiert habe. Der Beschuldigte sei kein Verfechter der Redefreiheit. Assanges Anwalt wiederum erklärte, durch eine Auslieferung an die USA würde dem Wikileaks-Gründer das Recht auf ein faires Verfahren verweigert. Zudem bestünde bei Assange in einem solchen Fall Suizidgefahr.



Die US-Justiz will Assange wegen Spionagevorwürfen vor Gericht bringen. Darauf steht eine Höchststrafe von 175 Jahren Gefängnis. Assange argumentiert, er habe die geheimen Militärdokumente als Journalist veröffentlicht, der den Schutz des ersten US-Verfassungszusatzes genieße.



Zum Prozessauftakt versammeln sich Dutzende Unterstützer vor dem Gerichtsgebäude zu lautstarkem Protest. Auch Prominente wie die Modeschöpferin Vivienne Westwood waren unter ihnen.