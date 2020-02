Im Verfahren um die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Assange an die USA beginnen heute in London die Anhörungen.

Washington verlangt seit Jahren eine Überstellung des 48-jährigen Australiers. Er ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und Verstößen gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt. Ihm drohen bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft.



Wikileaks hatte 2010 hunderttausende geheime Papiere vor allem zum Irak-Krieg ins Internet gestellt. Sie enthielten hochbrisante Informationen über die US-Einsätze in dem Land, unter anderem über die Tötung von Zivilisten und die Misshandlung von Gefangenen.



Die Organisation Reporter ohne Grenzen erklärte, eine Auslieferung Assanges an die USA wäre ein Angriff auf die Pressefreiheit.