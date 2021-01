Kurz vor der Gerichtsentscheidung über den US-Auslieferungsantrag von Wikileaks-Gründer Assange haben sich mehrere Bundestagsabgeordnete an die britische Regierung gewandt.

Falls die Auslieferung genehmigt werde, müsse die Regierung in London eingreifen und eine Überstellung verhindern, teilte die zuständige Bundestags-Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Presse-Agentur mit. In den USA erwarte Assange kein faires Verfahren und ihm drohten bis zu 175 Jahre Haft. Dies hätte zudem Präzedenzcharakter für Journalisten und Whistleblower auf der ganzen Welt. In der Arbeitsgemeinschaft haben sich Politikerinnen und Politiker nahezu aller Fraktionen zusammengeschlossen.



Die Linken-Politikerin Dagdelen sprach von einem "Schauprozess" gegen Assange. Sollte das Gericht in London eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers beschließen, wäre diese ihrer Ansicht nach ein aus menschenrechtlicher und rechtsstaatlicher Sicht hochproblematisches Ende. Das Gericht in London will seine Entscheidung morgen verkünden.

Diese Nachricht wurde am 03.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.