WikiLeaks-Gründer Julian Assange wehrt sich vor dem Obersten Gerichtshof in Großbritannien gegen eine drohende Auslieferung in die USA (picture alliance / empics | Victoria Jones)

Das teilte seine Verlobte auf Twitter mit. Die USA fordern, dass der in Großbritannien inhaftierte Australier ausgeliefert wird. Sie werfen ihm unter anderem Spionage vor. Ein Berufungsgericht hatte am 10. Dezember ein Auslieferungsverbot aufgehoben. Assange droht in den USA nach Aussage seiner Anwälte eine jahrzehntelange Haft. Der 50-jährige hatte 2010 über "WikiLeaks" geheime US-Berichte und Dokumente veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 24.12.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.