Das US-Justizministerium hat in Großbritannien offiziell die Auslieferung des Wikileaks-Gründers Assange beantragt.

Assange würden in den USA Verstöße gegen Spionagegesetze vorgeworfen, teilte das Innenministerium in London mit. Er soll unter anderem Regierungscomputer gehackt und geheime Informationen des Pentagon veröffentlicht haben.



Die britische Polizei hatte Assange Mitte April in der ecuadorianischen Botschaft in London in Gewahrsam genommen. Ein Gericht verurteilte ihn zu einem knappen Jahr Haft, weil er gegen Kautionsauflagen verstoßen hatte. Schweden hat ein Justizverfahren gegen Assange wieder aufgenommen; dort wird ihm Vergewaltigung vorgeworfen.