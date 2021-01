Die Freilassung von Wikileaks-Gründer Assange auf Kaution ist abgelehnt worden.

Das teilte das zuständige Gericht in London mit. Die Anwälte des 49-Jährigen hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Sie reagierten damit auf die jüngste Entscheidung des Gerichts, wonach Assange nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Das Urteil wurde mit der Gefahr begründet, dass sich Assange in US-Haft das Leben nehmen könnte.



Der gebürtige Australier ist seit mehr als eineinhalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert. Die amerikanische Justiz wirft ihm vor, IT-Systeme der Regierung gehackt sowie geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Assange drohen in den USA bis zu 175 Jahre Haft.

