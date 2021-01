Ein Gericht in London verhandelt heute darüber, ob Wikileaks-Gründer Assange auf Kaution freigelassen wird.

Die Anwälte des 49-Jährigen hatten den Antrag eingereicht, nachdem eine Richterin das Auslieferungsgesuch der Vereinigten Staaten abgelehnt hatte. Assange ist seit mehr als eineinhalb Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis inhaftiert.



Die amerikanische Justiz wirft dem gebürtigen Australier vor, IT-Systeme der US-Regierung gehackt und geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Die Richterin in London lehnte eine Auslieferung mit der Begründung ab, es bestehe ein beträchtliches Risiko, dass Assange sich in US-Haft das Leben nehmen könnte.

