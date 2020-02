Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik und Kultur haben sich für die Freilassung des in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründers Assange eingesetzt.

In einem Aufruf, der heute in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" erscheint, erklären die mehr als 130 Unterzeichner, sie seien in großer Sorge um das Leben von Assange. Er zeige Symptome, die typisch für Opfer langdauernder psychischer Folter seien. Dies habe auch der UNO-Sonderberichterstatter festgestellt, der den Inhaftierten im Mai vergangenen Jahres mit einem Ärzteteam besucht hatte.



Assange war festgenommen worden, nachdem er aus der Botschaft Ecuadors in London verwiesen worden war, wo er seit 2012 Zuflucht vor einer Auslieferung an Schweden gesucht hatte. Ihm droht zudem eine Überstellung an die USA, die ihm die Veröffentlichung geheimer Dokumente vorwerfen.