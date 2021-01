Mexiko hat angekündigt, dem Wikileaks-Gründer Assange politisches Asyl anzubieten. Präsident Obrador forderte zudem die britische Regierung auf, Assange freizulassen. Ein Gericht in London hatte heute die von den USA verlangte Auslieferung des 49-Jährigen abgelehnt.

Die Richterin begründete ihre Entscheidung mit Assanges psychischen Gesundheitszustand sowie den zu erwartenden Haftbedingungen in den USA begründet. Es bestehe das "beträchtliche" Risiko, dass sich der Wikileaks-Gründer im Gefängnis das Leben nehmen könnte. Weiter hieß es, bei einer Auslieferung in die USA drohten Assange strikte Haftbedingungen, die darauf angelegt seien, soziale Interaktion und Kontakt mit der Außenwelt auf ein absolutes Minimum zu beschränken. Im Fall einer Verurteilung hätten ihm dort bis zu 175 Jahre Haft gedroht.

Berufung angekündigt

Die amerikanische Justiz kündigte Berufung an. Sie wirft dem gebürtigen Australier vor, IT-Systeme der US-Regierung gehackt und geheimes Material von Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan gestohlen und veröffentlicht zu haben. Assange sitzt derzeit in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis. Zuvor hatte er sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft in London Zuflucht gesucht.

Amnesty: Vorwürfe waren politisch motiviert

Amnesty International begrü�?te das Gerichtsurteil. Europadirektor Muižnieks erklärte: "Die Vorwürfe waren politisch motiviert und die britische Regierung hätte die US-Regierung nicht so bereitwillig bei der unerbittlichen Verfolgung von Assange unterstützen dürfen."

Aktivist oder Journalist?

Vor dem Gerichtsgebäude hatten sich Unterstützer des Wikileaks-Gründers versammelt, um seine Freilassung zu fordern. Ist Assange ein Journalist, wie seine Unterstützer oft anführen, oder doch eher ein Aktivist? Hören Sie dazu eine ausführliche Einschätzung in unserem Podcast "Der Tag" (Audio-Link).



