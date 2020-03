Ein US-Bundesgericht hat die sofortige Freilassung der früheren Wikileaks-Informantin Chelsea Manning aus der Beugehaft verfügt.

Ihre Aussage vor einem Geschworenengremium sei nicht länger erforderlich, heißt es in der Anordnung, die in Alexandria im Bundesstaat Virginia veröffentlicht wurde. Mannings Anwälte hatten zuletzt mitgeteilt, sie habe versucht, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen. Die Whistleblowerin saß seit Mai 2019 in Beugehaft. Sie hatte sich geweigert, über den Gründer der Enthüllungs-Plattform Wikileaks, Assange, auszusagen. Manning, die vor ihrer geschlechtsangleichenden Operation als Mann lebte und mit Vornamen Bradley hieß, hatte Wikileaks im Jahr 2010 Hunderttausende geheime US-Militärdokumente zukommen lassen. Darin ging es auch um Kriegsverbrechen im Irak und in Afghanistan.



2013 wurde Manning von einem Militärgericht zu 35 Jahren Haft verurteilt. 2017 kam sie frei, nachdem der damalige US-Präsident Obama ihre vorzeitige Freilassung angeordnet hatte.