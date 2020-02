Die Kritik am Umgang mit dem in Großbritannien inhaftierten Wikileaks-Gründer Assange ist aus Sicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Sensburg nicht angebracht.

Mit Blick auf entsprechende Vorwürfe des UNO-Sonderberichterstatters für Folter, Melzer, sagte Sensburg im Deutschlandfunk (Audio-Link), es sei falsch zu glauben, dass es eine Verschwörung mehrerer Länder gegen Assange gebe. Der CDU-Politiker, der auch Mitglied im für die Geheimdienste zuständigen parlamentarischen Kontrollgremium ist, betonte, sowohl Schweden als auch die USA seien Rechtsstaaten mit einer unabhängigen Justiz.



UNO-Berichterstatter Melzer hatte zuvor dagegen die Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens gegen Assange in Zweifel gezogen und dessen Freilassung gefordert. Dem Wikileaks-Gründer droht eine Überstellung an die USA, die ihm die Veröffentlichung geheimer Dokumente vorwerfen. In Schweden waren Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erhoben worden.