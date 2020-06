In den USA hat die Justiz ihre Vorwürfe gegen den Wikileaks-Gründer Assange ausgeweitet.

Das gab das Justizministerium in Washington bekannt. In einer Neufassung der Anklageschrift wird vor allem der Vorwurf der Verschwörung gestärkt. Unter anderem heißt es, Assange habe auf Konferenzen in Europa und Asien Hacker rekrutiert, die ihm geheime Informationen beschaffen sollten. Die Zahl der Anklagepunkte bleibt bei 18, das mögliche Strafmaß liegt bei bis zu 175 Jahren Haft.



Assange hatte auf seiner Plattorm Wikileaks geheime Dokumente aus den Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht und dabei Kriegsverbrechen durch US-Soldaten aufgedeckt. Die Behörden werfen ihm vor, durch die Veröffentlichungen Informanten und Soldaten in Lebensgefahr gebracht zu haben.



Assange sitzt derzeit in einem britischen Gefängnis. Eine Anhörung zum Auslieferungsantrag der USA war zuletzt wegen der Corona-Pandemie auf September verschoben worden.