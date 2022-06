Eine Lupe vergrößert das Logo von Wikipedia (imago stock & people / C.Hardt, Future Image)

Das Entfernen von Informationen stelle eine Verletzung der Menschenrechte dar, teilte die US-Stifung mit, die die Plattform Wikipedia betreibt. Russland habe zudem keinerlei Zuständigkeit für die Internet-Enzyklopädie, an der sich weltweit jeder als Autor beteiligen kann.

Russlands Medienaufsicht verlangt, dass Wikipedia Informationen zum Ukraine-Krieg zensiert. Weil die Stiftung sich weigerte, war sie zur Zahlung einer Geldstrafe von fünf Millionen Rubel verurteilt worden. Kritisiert wurden Artikel in der russischsprachigen Wikipedia wie "Die russische Invasion in der Ukraine" und "Das Massaker in Butcha".

