Die Eigentümerin von Wildbad Kreuth, Herzogin Helene in Bayern, hat gegenüber der AfD ein Hausverbot für das gesamte Gelände rund um das ehemalige Kurbad verhängt.

Das Verbot beinhalte auch etwaige Fotoaufnahmen vor der Kulisse, sagte sie dem Bayerischen Rundfunk. Zur Begründung nannte die Herzogin Sicherheitsbedenken. Rund um das Wildbad lägen teilweise noch mehr als zwei Meter Schnee, auch einige Straßen seien gesperrt.



Derzeit tagt die AfD-Fraktion des bayerischen Landtags in einem Hotel in Kreuth unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Ebner-Steiner sagte, sie habe das Verbot "mit Verwunderung zur Kenntnis genommen". Bei der "prallen Tagesordnung" hätte man jedoch ohnehin keine Zeit für einen Spaziergang gehabt, hieß es in einer Erklärung.



In Wildbad Kreuth fand früher traditionell Anfang Januar eine Klausurtagung der CSU-Landesgruppe im Bundestag statt. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung ins Kloster Seeon verlegt. Laut dem BR waren die Mietforderungen der Herzogin zu hoch.