Der Europäische Rechnungshof hat die von der EU unternommenen Anstrengungen zum Erhalt der Artenvielfalt als unzureichend kritisiert.

Die in der Biodiversitäts-Strategie bis 2020 getroffenen Maßnahmen seien für den Schutz von wilden Bestäubern wie Bienen, Wespen, Schmetterlingen und bestimmten Käfern weitgehend wirkungslos, heißt es in dem Bericht. Die Rechnungsprüfer machen dafür die Agrarpolitik der EU verantwortlich. Intensive Landwirtschaft und der Pestizideinsatz bedrohten die Insekten, die nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Produktion hochwertiger Lebensmittel wichtig seien. Spezielle Schutzmaßnahmen gebe es nur für Honigbienen. Die in Luxemburg ansässigen Rechnungsprüfer forderten die EU-Kommission auf, dem Schutz wilder Bestäuber im Klima- und Umweltschutzprogramm "Green Deal" mehr Aufmerksamkeit zu schenken.