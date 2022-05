Ein Junglöwe in einem Käfig. Mehrere EU-Länder setzen sich für ein Verbot ein, Wildtiere als Haustiere zu halten. (picture alliance/dpa | Abed Rahim Khatib)

Zypern, Litauen, Luxemburg und Malta stellten eine entsprechende Initiative auf einem Treffen der EU-Agrarminister in Brüssel vor. Hintergrund sind Bedenken bezüglich des Tier-, Arten- und Gesundheitsschutzes. Der deutsche Ressortchef Özdemir begrüßte das Vorhaben.

Konkret wird vorgeschlagen, eine sogenannte Positivliste einzuführen. Jedes Tier, das nicht auf dieser Liste steht, dürfte in der EU dann nicht mehr privat gehalten werden.

In dem Papier der Länder heißt es, der Handel mit exotischen Arten stelle eine der größten Bedrohungen für die biologische Vielfalt dar. Viele in Gefangenschaft gehaltene Wildtiere seien vorher in freier Wildbahn gewesen. Zu den Leiden der Tiere gehörten Stress, Langeweile, Depressionen und schwerwiegende Verhaltensprobleme wie Selbstverstümmelung.

