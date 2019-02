Wildtiere in der Stadt Berliner Schnauzen

Wer als Großstadtbewohner wildlebenden Tieren begegnen will, muss nicht raus in die Natur. Für viele Arten ist die Stadt inzwischen ein beliebter Lebensraum geworden. Wildschwein, Fuchs oder Waschbär haben sich gut an das Leben mit den Menschen in der Stadt angepasst.

Von Anja Nehls

