Nach zwei Todesfällen durch keimbelastetes Fleisch des Herstellers Wilke hat das Land Hessen eine Liste der betroffenen Markenprodukte veröffentlicht.

Zugleich sicherte das Verbraucherschutzministerium in Wiesbaden Aufklärung zu. Um vergleichbare Fälle in Zukunft verhindern zu können, werde die Fachaufsicht bei der Lebensmittelüberwachung gestärkt, kündigte Ministerin Hinz an. Mit einem Eil-Antrag hatte die Organisation Foodwatch eine Offenlegung der belieferten Betriebe verlangt. Mehrere Unternehmen nahmen die Produkte aus dem Handel, darunter auch der Konzern Ikea. Der Fleischproduzent Wilke hatte am Freitag die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt.