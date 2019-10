Die Staatsanwaltschaft hat gegen den Geschäftsführer des Wurstherstellers Wilke ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung eingeleitet.

Die Waren der Firma werden mit zwei Todesfällen in Südhessen und 37 weiteren Krankheitsfällen wegen keimbelasteter Wurst in Verbindung gebracht. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kassel weiter mitteilte, ist das Verfahren aufgrund der Strafanzeige des Landkreises Waldeck-Frankenberg eingeleitet worden. In der vergangenen Woche habe es bereits Durchsuchungen am Firmensitz und am Wohnsitz des Beschuldigten gegeben. Der Geschäftsführer befindet sich auf freiem Fuß.