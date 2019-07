Der spanische Tennisprofi Rafael Nadal hat das Halbfinale von Wimbledon erreicht.

Er schlug den Amerikaner Sam Querrey in drei Sätzen. Nadal tritt gegen den Schweizer Roger Federer an, der den Japaner Kei Nishikori in vier Sätzen bezwungen hatte.



Das andere Halbfinale bestreiten am Freitag der serbische Titelverteidiger Novak Djokovic und der Spanier Roberto Bautista Agut.