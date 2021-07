Beim Tennis-Turnier in Wimbledon hat Matteo Berrettini als letzter Spieler das Herren-Halbfinale erreicht.

Der an Nummer sieben gesetzte Italiener besiegte den Kanadier Felix Auger-Aliassime in vier Sätzen. Berrettini trifft morgen auf den Polen Hubert Hurkacz, der sich gegen den achtmaligen Wimbledonsieger Roger Federer aus der Schweiz in drei Sätzen durchsetzte.



Im anderen Halbfinale stehen sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und mit Denis Shapovalov ein weiterer Kanadier gegenüber.

