Beim Tennisturnier in Wimbledon ist kein deutscher Tennisspieler mehr vertreten.

Jan-Lennard Struff verlor am Abend gegen den Kasachen Michail Kukuschkin in vier Sätzen und erreichte damit nicht das Achtelfinale. Zuvor war Julia Görges ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag in Runde drei der US-Amerikanerin Serena Williams mit 3:6, 4:6.