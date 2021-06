Der deutsche Tennisprofi Dominik Koepfer hat beim Turnier in Wimbledon erstmals die dritte Runde erreicht.

Der 27-Jährige gewann in fünf Sätzen gegen Kwon Soon Woo aus Südkorea. Dagegen verlor Oscar Otte sein Spiel gegen den Briten Andy Murray ebenfalls in fünf Sätzen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.