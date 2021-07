Der deutsche Tennisspieler Alexander Zverev hat beim Turnier in Wimbledon die dritte Runde erreicht.

Er besiegte Tennys Sandgren aus den USA in drei Sätzen. Ebenfalls eine Runde weiter ist Angelique Kerber. Sie gewann gegen die Spanierin Sara Sorribes ebenfalls in drei Sätzen. Dagegen schied Andrea Petkovic aus. Sie unterlag der Tschechin Barbora Krejcikova in zwei Sätzen.

Diese Nachricht wurde am 01.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.