Zur Förderung der Wind-Energie in Deutschland hat das Bundeswirtschaftsministerium einen konkreten Plan vorgelegt.

Vorrangig sei es, Genehmigungshindernisse abzubauen, sagte ein Sprecher des Ministeriums in Berlin. Dies solle in Absprache mit den Ländern geschehen. Auch würden noch in diesem Jahr die neuen Regeln für den Abstand zwischen Windanlagen und Wohnsiedlungen festgelegt.



Der Bund will bis 2030 den Stromverbrauch zu 65 Prozent aus erneuerbaren Energien decken. Dabei spielt die Wind-Energie eine wichtige Rolle. Gegen den konkreten Ausbau gibt es allerdings oftmals Klagen von betroffenen Anwohnern.