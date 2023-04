"Grünes Kraftwerk Europas"

Windräder des Offshore-Windparks Kaskasi nördlich der Insel Helgoland (Christian Charisius / dpa / Christian Charisius)

Konkret wollen neben Deutschland und Belgien auch die Niederlande, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien bis 2030 Offshore-Windkraftanlagen bauen. Diese sollen dann eine Leistung von 120 Gigawatt erbringen, die bis 2050 auf mindestens 300 Gigawatt erhöht werden soll. Den Angaben zufolge könnten dadurch 300 Millionen europäische Haushalte mit Energie versorgt werden. Parallel soll die Produktion von grünem Wasserstoff ausgebaut werden.

Scholz mahnt Schnelligkeit an

Scholz betonte, dass dafür noch einiges zu tun sei. "Wir müssen schneller werden", sagte der SPD-Politiker. "Bei der Identifikation von Flächen, bei Genehmigungen, beim Bau von Anlagen und Netzen dürfen wir keine Zeit mehr verlieren." Scholz verwies darauf, dass viele Gesetze in der EU und in Deutschland geändert würden, um den Ausbau erneuerbarer Energie anzukurbeln. Zudem sei es hilfreich, dass auch die Industrie bei dem Nordsee-Gipfel vertreten sei, denn in den Unternehmenszentralen müssten jetzt auch Entscheidungen getroffen werden.

Scholz hob hervor, dass der Netzausbau ebenso schnell vorangehen müsse wie der Ausbau der Produktion. Denn die industriellen Zentren lägen oft nicht an der Küste. Ebenso wichtig sei die Sicherheit der Infrastruktur in der Nordsee, betonte der belgische Regierungschef De Croo. Windfarmen, Kabel auf dem Meeresgrund und Pipelines seien anfällig für Sabotage und Spionage.

Länder betonen Bedeutung von Energiesicherheit

In der gemeinsamen Gipfel-Erklärung hieß es: "Wir betonen, dass die Sicherheit der Energieversorgung und der Kampf gegen den Klimawandel für die Zukunft Europas von entscheidender Bedeutung sind." Man müsse stärker zusammenarbeiten, um eine erschwingliche, sichere und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten.

Der Ausbau der Offshore-Windenergie kam in Deutschland und der EU zuletzt nur langsam voran. Im vergangenen Jahr erzeugten die neun Staaten nach Angaben der belgischen Regierung rund 30 Gigawatt Offshore-Windenergie. Etwa acht Gigawatt kamen aus Deutschland, davon der Großteil aus der Nordsee. Frankreich, Norwegen und Irland wiederum produzierten jeweils deutlich weniger als ein Gigawatt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.