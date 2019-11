Gewerkschaften und Industrie fordern einen Stopp der Pläne von Bundeswirtschaftsminister Altmaier für Einschränkungen der Windenergie.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie, der Deutsche Gewerkschaftsbund, Vertreter der Windbranche und der Verband kommunaler Unternehmen haben sich zusammengeschlossen und in einem offenen Brief an den CDU-Politiker gewandt. Darin bemängeln sie vor allem die Einschränkungen, die beim Ausbau der Windenergie geplant sind. Diese stellten die Realisierbarkeit sämtlicher energie- und klimapolitischen Ziele der Bundesregierung infrage, heißt es darin. Als Beispiel führt der Brief einen Gesetzentwurf auf, in dem die Bundesregierung vorsieht, dass Windräder einen Mindestabstand von 1.000 Metern zu Wohnhäusern einhalten müssen.