Der Verband der TÜV-Unternehmen fordert regelmäßige technische Prüfungen für ältere Windkraftanlagen.

In einer Erklärung heißt es, rund die Hälfte der Windräder in Deutschland sei vor dem Jahr 2004 gebaut worden. Im Gegensatz zu jüngeren Anlagen müssten die Betreiber hier keine unabhängigen Sicherheitsprüfungen zulassen. Nach Berechnungen des TÜV-Verbandes kommt es jährlich zu rund 50 gravierenden Schäden an Windenergieanlagen.



Der Bundesverband Windenergie zweifelt die Zahlen an. Dort heißt es, die technische Verfügbarkeit von 98 Prozent aller Windkraftanlagen im Land unterstreiche den hohen Standard der Überprüfungen. Die Bundesregierung hatte bereits im August nach einer Kleinen Anfrage der FDP erklärt, man halte einen verpflichtenden TÜV für Windräder für nicht nötig.