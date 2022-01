Der Windenergiepark Odervorland im Landkreis Oder-Spree (picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Patrick Pleul)

Verbandspräsident Albers sagte in Berlin, die Energiewende finde vor Ort statt und müsse vor Ort organisiert werden. Die Kommunen müssten stärker und viel intensiver einbezogen werden. Er forderte die Bundesregierung auf, hierzu die Initiative zu ergreifen und einen gemeinsamen Dialog zu beginnen. - Die Branche kritisiert unter anderem, dass es zu wenig ausgewiesene Flächen und lange Planungs- und Genehmigungsverfahren gebe.

Die neue Bundesregierung will den Anteil der Windkraft an den erneuerbaren Energien bis 2030 auf 80 Prozent erhöhen. Im vergangenen Jahr lag der Anteil nach vorläufigen Berechnungen von Branchenverbänden bei gut 42 Prozent. Für die Windenergie an Land sollen zwei Prozent der Flächen ausgewiesen werden, deutlich mehr als bisher.

