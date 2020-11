Der Windstrom von Anlagen vor Europas Küsten soll sich bis 2030 verfünffachen.

Die EU-Kommission schlug vor, die Kapazität von heute 12 Gigawatt in zehn Jahren auf 60 Gigawatt auszubauen, bis 2050 sogar auf 300 Gigawatt. Bis 2050 sollen 800 Milliarden Euro in Windkraft und andere erneuerbare Energien auf See investiert werden, um die EU-Klimaziele zu erreichen.



Windkraft auf See gilt als eine der aussichtsreichsten erneuerbaren Energien. Allerdings ging der Ausbau in den vergangenen Jahrzehnten langsamer voran als ursprünglich gedacht, unter anderem wegen des schwierigen Baus und der Leitungsanbindung. Konkret sieht der Plan der Kommission vor, durch einen klaren Rechtsrahmen Investitionsanreize zu setzen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.