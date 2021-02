Angesichts des erwarteten Kälteeinbruchs lösen die Behörden in Berlin ein großes Obdachlosencamp auf.

Vor dem Zeltlager in der Rummelsburger Bucht standen Busse bereit, die die Menschen in winterfeste Unterkünfte bringen sollen. Sie werden unter anderem in eine Traglufthalle gebracht. Die Behörden von Berlin-Lichtenberg teilten mit, Leib und Leben könnten nicht mehr gesichert werden. Der Berliner Senat hat zum Wochenende zahlreiche zusätzliche Plätze für Obdachlose bereitgestellt, etwa in Hostels oder auf dem Gelände der früheren Nervenklinik in Reinickendorf.

