In Teilen Deutschlands haben Neuschnee und gefrierender Regen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

In Hamburg wurde der Hauptbahnhof am Abend wegen Schneefalls vorübergehend gesperrt. In Kiel und Magdeburg musste der öffentliche Personennahverkehr eingestellt werden. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein sperrte die Polizei einzelne Autobahn-Abschnitte wegen Glätte und Unfällen für mehrere Stunden. Auch auf Autobahnen in Brandenburg sowie Berlin ereigneten sich zahlreiche Unfälle.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.