Im Erzgebirge ist mit minus 28,8 Grad die bundesweit niedrigste Temperatur im bisherigen Winter gemessen worden.

Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes wurde der Wert in Kühnhaide registriert, einem Ortsteil der Stadt Marienberg nahe der Grenze zu Tschechien. In den 70er Jahren sank die Temperatur in Marienberg nach DWD-Angaben schon mal auf minus 35,5 Grad. Der deutsche Kälterekord liegt nur knapp darüber bei minus 35,6 Grad auf der Zugspitze.

