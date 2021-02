In Teilen Deutschlands haben in der Nacht die angekündigten starken Schneefälle sowie Eisregen eingesetzt.

Das befürchtete Verkehrschaos blieb aber aus, offenbar auch, weil viele Menschen den Empfehlungen der Behörden folgten und zu Hause blieben. In Nordrhein-Westfalen und Hessen gab es örtlich Straßenglätte, aber nach Angaben der Polizei nur einige Unfälle mit Blechschaden. Der deutsche Wetterdienst meldete Schneeverwehungen in einem Streifen vom Münsterland bis nach Sachsen. In Münster wurde der Busverkehr heute früh komplett eingestellt. Aus Thüringen wurde eine größere Zahl an Unfällen gemeldet. In Norddeutschland wurden mehrere Zugverbindungen von und nach Hamburg gestrichen, auch im Regionalverkehr gab es Ausfälle.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.